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Ракурс
Убийство ребенка: отстраненный генерал пошел служить в полицию ООС. Фото: Facebook

Убийство ребенка: отстраненный генерал пошел служить в полицию ООС

6 июн 2019, 12:38
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Генерала Дмитрия Ценова, которого отстранили от должности главы управления Нацполиции в Киевской области после убийства пятилетнего мальчика, отправили служить на Донбасс.

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Там правоохранитель возглавил полицию в составе операции Объединенных сил (ООС). Ценов прибыл на место уже сегодня утром. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполициы Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Отметим, что после убийства мальчика полицейскими в Переяслав-Хмельницком глава местной полиции попросил отправить его служить на Донбасс в горячую точку. Руководство Министерства внутренних дел поддержало инициативу Ценова.

По словам Аброськина, на этой должности Ценов побывает в окопах и на блокпостах. Основной задачей полиции в ООС является изъятие боеприпасов и оружия, выявления террористов и обеспечения общественного порядка.

Накануне в связи с убийством были уволены двое правоохранителей из Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции.

Как известно, мальчика убили пьяные полицейские, которые ради развлечения решили пострелять по банкам у детской площадки. Правоохранители попали в мальчика, который получил тяжелые травмы мозга и погиб в больнице.

Действия правоохранителей вызвали общественный резонанс и волну митингов за отставку главы МВД Арсена Авакова.

Как ранее сообщал «Ракурс», электронная петиция за отставку Авакова набрала 25 тыс. подписей.

Источник: Ракурс


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