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Ракурс
Вбивство дитини: відсторонений генерал пішов служити до поліції ООС. Фото: facebook

Вбивство дитини: відсторонений генерал пішов служити до поліції ООС

6 чер 2019, 12:38
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Генерала Дмитра Ценова, якого відсторонили від посади голови управління Нацполіції у Київській області після вбивства п’ятирічного хлопчика, відправили служити на Донбас.

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Там правоохоронець очолив поліцію у складі операції Об'єднаних сил (ООС). Ценов прибув на місце вже сьогодні зранку. Про це повідомив перший заступник голови Нацполиции В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що після вбивства хлопчика поліцейськими у Переяслав-Хмельницькому голова місцевої поліції попросив відправити його служити на Донбас в гарячій точці. Керівництво Міністерства внутрішніх справ підтримало ініціативу Ценова.

За словами Аброськіна, на цій посаді Ценов побуває в окопах та на блокпостах. Основним завданням поліції в ООС є вилучення боєприпасів та зброї, виявлення терористів и забезпечення громадського порядку.

Напередодні у зв’язку із вбивством було звільнено двох правоохоронців з Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції.

Як відомо, хлопчика вбили п’яні поліцейські, які задля розваги вирішили постріляти по банкам біля дитячого майданчика. Правоохоронці поцілили у хлопчика, який отримав тяжкі травми мозку и загинув у лікарні.

Дії правоохоронців викликали суспільний резонанс та хвилю мітингів за відставку голови МВС Арсена Авакова.

Як раніше повідомляв «Ракурс», електронна петиція за відставку Авакова набрала 25 тис. підписів.

Джерело: Ракурс


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Вбивство дитини: відсторонений генерал пішов служити до поліції ООС

Відстороненого після вбивства хлопчика у Переяслав-Хмельницькому генерала Дмитра Ценова вже відправили до Донбасу. В ООС екс-голова управління Нацполіції у Київській області очолив поліцію

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12:38
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