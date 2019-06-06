Вбивство дитини: відсторонений генерал пішов служити до поліції ООС. Фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n122835-vbyvstvo-dytyny-vidstoronenyy-general-pishov-slujyty-do-policiyi-oos.html

Ракурс

Генерала Дмитра Ценова, якого відсторонили від посади голови управління Нацполіції у Київській області після вбивства п’ятирічного хлопчика, відправили служити на Донбас.

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Там правоохоронець очолив поліцію у складі операції Об'єднаних сил (ООС). Ценов прибув на місце вже сьогодні зранку. Про це повідомив перший заступник голови Нацполиции В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що після вбивства хлопчика поліцейськими у Переяслав-Хмельницькому голова місцевої поліції попросив відправити його служити на Донбас в гарячій точці. Керівництво Міністерства внутрішніх справ підтримало ініціативу Ценова.

За словами Аброськіна, на цій посаді Ценов побуває в окопах та на блокпостах. Основним завданням поліції в ООС є вилучення боєприпасів та зброї, виявлення терористів и забезпечення громадського порядку.

Напередодні у зв’язку із вбивством було звільнено двох правоохоронців з Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції.

Як відомо, хлопчика вбили п’яні поліцейські, які задля розваги вирішили постріляти по банкам біля дитячого майданчика. Правоохоронці поцілили у хлопчика, який отримав тяжкі травми мозку и загинув у лікарні.

Дії правоохоронців викликали суспільний резонанс та хвилю мітингів за відставку голови МВС Арсена Авакова.

Як раніше повідомляв «Ракурс», електронна петиція за відставку Авакова набрала 25 тис. підписів.