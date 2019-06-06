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Ракурс
Звільнення Клімкіна: Рада проголосувала. Фото: 5 канал

Звільнення Клімкіна: Рада проголосувала проти

6 чер 2019, 13:02
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Павло Клімкін залишається на посаді міністра закордонних справ України. Верховна Рада не підтримала рішення про його відставку.

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Проект постанови про відставку глави МЗС за заявою самого Клімкіна № 10367 набрав лише 141 голос народних обранців.

Поданий президентом Володимиром Зеленським проект постанови про відставку Клімкіна № 10346 набрав 137 голосів.

Таким чином обидві постанови було відхилено, міністр залишається на посаді.

Нагадаємо, Зеленський вніс у Раду подання про звільнення Клімкіна 30 травня.

Джерело: Ракурс


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