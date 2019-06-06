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Увольнение Полторака рассмотрели в Раде. Фото: News Front
Увольнение Полторака рассмотрели в Радеhttps://racurs.ua/n122840-uvolnenie-poltoraka-rassmotreli-v-rade.htmlРакурс
Степан Полторак остается главой Министерства обороны Украины. Парламент не поддержал решение о его отставке.
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Проект постановления об увольнении Полторака № 10343 набрал 67 голосов народных избранников. Таким образом Верховная Рада отклонила постановление, министр остается в должности.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представление об увольнении Полторака 30 мая.
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