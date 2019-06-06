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Увольнение Полторака рассмотрели в Раде. Фото: News Front

Увольнение Полторака рассмотрели в Раде

6 июн 2019, 13:17
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Степан Полторак остается главой Министерства обороны Украины. Парламент не поддержал решение о его отставке.

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Проект постановления об увольнении Полторака № 10343 набрал 67 голосов народных избранников. Таким образом Верховная Рада отклонила постановление, министр остается в должности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представление об увольнении Полторака 30 мая.

Источник: Ракурс


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