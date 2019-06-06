Увольнение Полторака рассмотрели в Раде

Рада с четвертой попытки поддержала законопроект, который позволит наказывать за военные преступления и пытки

Верховная Рада только с четвертой попытки смогла принять законопроект № 9438. По словам спикера, без этого законопроекта не удастся наказать в международном суде в Гааге военных преступников