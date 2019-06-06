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Ракурс
Звільнення Полторака розглянули у Раді. Фото: News Front

Звільнення Полторака розглянули у Раді

6 чер 2019, 13:17
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Степан Полторак залишається главою Міністерства оборони України. Парламент не підтримав рішення про його відставку.

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Проект постанови про звільнення Полторака № 10344 набрав лише 67 голосів народних обранців. Таким чином Верховна Рада відхилила постанову, міністр залишається на посаді.

Раніше сьогодні депутати Ради відмовилися відправити у відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс у Раду подання про звільнення Полторака 30 травня.

Джерело: Ракурс


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