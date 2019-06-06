Суд принял решение по убийцам Гандзюк. Фото:

https://racurs.ua/n122858-delo-gandzuk-sud-obyavil-prigovory-ispolnitelyam-napadeniya-na-aktivistku.html

Ракурс

Исполнителям нападения на активистку Екатерину Гандзюк Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня объявил приговор.

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Координатора нападения на херсонскую активистку Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Никита Грабчук, который непосредственно был нападавшим, приговорен к 6 годам тюрьмы.

Подозреваемые в пособничестве Вячеслав Вишневский и Владимир Васянович приговорены к 4 годам заключения, а Виктор Горбунов получил 3 года тюрьмы.

Напомним, вышеуказанных лиц подозревали в совершении действий, которые в дальнейшем повлекли смерть и. о. управляющей делами Исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк. Активистку облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Врачи боролись за ее жизнь, но 4 ноября девушка скончалась.

Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру 11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила подозрение в организации убийства Гандзюк. Впоследствии суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 2 млн грн. Залог впоследствии внес адвокат Мангера. В мае суд разрешил Мангеру передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.