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Суд принял решение по убийцам Гандзюк. Фото:

Дело Гандзюк: суд объявил приговоры исполнителям нападения на активистку

6 июн 2019, 16:51
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Исполнителям нападения на активистку Екатерину Гандзюк Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня объявил приговор.

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Координатора нападения на херсонскую активистку Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Никита Грабчук, который непосредственно был нападавшим, приговорен к 6 годам тюрьмы.

Подозреваемые в пособничестве Вячеслав Вишневский и Владимир Васянович приговорены к 4 годам заключения, а Виктор Горбунов получил 3 года тюрьмы.

Напомним, вышеуказанных лиц подозревали в совершении действий, которые в дальнейшем повлекли смерть и. о. управляющей делами Исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк. Активистку облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Врачи боролись за ее жизнь, но 4 ноября девушка скончалась.

Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру 11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила подозрение в организации убийства Гандзюк. Впоследствии суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 2 млн грн. Залог впоследствии внес адвокат Мангера. В мае суд разрешил Мангеру передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

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Источник: Ракурс


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