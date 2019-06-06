Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Нидерландах 1 апреля судно Viking Idun столкнулось с танкером Chemical Marketer, фото: MarineTraffic.com

Столкновение судов в Будапеште: украинский капитан в апреле попал в аварию в Нидерландах (ФОТО)

6 июн 2019, 16:47
999

Житель Одессы Юрий С., капитан прогулочного катера «Русалка», который в конце мая на Дунае в районе столицы Венгрии Будапешта столкнулся с круизным лайнером Viking Sigyn, причастен к еще одной недавней аварии.

Loading...

Он ранее был капитаном корабля, который 1 апреля этого года попал в аварию в Нидерландах. Об этом сообщает издание HVG. hu со ссылкой на венгерскую прокуратуру.

Отмечается, что в этом деле он имел статус подозреваемого.

По информации источников издания, речь идет о столкновении круизного судна Viking Idun, на борту которого находился 171 человек, с танкером Chemical Marketer, который перевозил химические вещества. Инцидент произошел около порта Антверпен.

Тогда оба корабля получили значительные повреждения, однако о загрязнении окружающей среды или о пострадавших людях не сообщалось.

Последствия столкновения в Нидерландах, фото: Gebiedsagent Martin

Повреждение Viking Sigyn результате столкновения, фото: gcaptain.com

Столкновение Viking Sigyn и «Русалки» состоялось вечером 29 мая неподалеку одной из опор моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. На борту катера, который затонул всего за семь секунд, находилось 35 человек. Семь из них удалось спасти. Сейчас уже найдены тела 15 погибших.

Напомним, Юрий С. венгерский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц. Адвокат украинца настаивает, что его подзащитный не нарушил ни одного правила.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Дело Гандзюк: суд объявил приговоры исполнителям нападения на активистку

Судья Покровского районного суда Днепропетровской области объявила приговоры исполнителям нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла 4 ноября 2018 года от травм

Новости Украины
16:51

Столкновение судов в Будапеште: украинский капитан в апреле попал в аварию в Нидерландах (ФОТО)

Капитан прогулочного катера «Русалка», который в конце мая на Дунае в районе столицы Венгрии Будапешта столкнулся с круизным лайнером Viking Sigyn, причастный к аварии, которая произошла 1 апреля в Нидерландах

Новости мира
16:47
Новости партнеров
Загрузка...