В Нидерландах 1 апреля судно Viking Idun столкнулось с танкером Chemical Marketer, фото: MarineTraffic.com

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Житель Одессы Юрий С., капитан прогулочного катера «Русалка», который в конце мая на Дунае в районе столицы Венгрии Будапешта столкнулся с круизным лайнером Viking Sigyn, причастен к еще одной недавней аварии.

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Он ранее был капитаном корабля, который 1 апреля этого года попал в аварию в Нидерландах. Об этом сообщает издание HVG. hu со ссылкой на венгерскую прокуратуру.

Отмечается, что в этом деле он имел статус подозреваемого.

По информации источников издания, речь идет о столкновении круизного судна Viking Idun, на борту которого находился 171 человек, с танкером Chemical Marketer, который перевозил химические вещества. Инцидент произошел около порта Антверпен.

Тогда оба корабля получили значительные повреждения, однако о загрязнении окружающей среды или о пострадавших людях не сообщалось.

Столкновение Viking Sigyn и «Русалки» состоялось вечером 29 мая неподалеку одной из опор моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. На борту катера, который затонул всего за семь секунд, находилось 35 человек. Семь из них удалось спасти. Сейчас уже найдены тела 15 погибших.

Напомним, Юрий С. венгерский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц. Адвокат украинца настаивает, что его подзащитный не нарушил ни одного правила.