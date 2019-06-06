У Нідерландах 1 квітня судно Viking Idun зіткнулося з танкером Chemical Marketer, фото: MarineTraffic.com

https://racurs.ua/ua/n122857-zitknennya-suden-u-budapeshti-ukrayinskyy-kapitan-u-kvitni-potrapyv-v-avariu-u-niderlandah-foto.html

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Житель Одеси Юрій С., капітан прогулянкового катера «Русалка», котрий наприкінці травня на Дунаї в районі столиці Угорщини Будапешта зіткнувся з круїзним лайнером Viking Sigyn, причетний до ще однієї нещодавньої аварії.

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Він раніше був капітаном корабля, котрий 1 квітня цього року потрапив в аварію у Нідерландах. Про це повідомляє видання HVG. hu з посиланням на угорську прокуратуру.

Зазначається, що у цій справі він мав статус підозрюваного.

За інформацією джерел видання, йдеться про зіткнення круїзного судна Viking Idun, на борту котрого перебувала 171 людина, з танкером Chemical Marketer, який перевозив хімічні речовини. Інцидент стався біля порту Антверпен.

Тоді обидва кораблі отримали значні пошкодження, проте про забруднення навколишнього середовища чи про постраждалих людей не повідомлялося.

Зіткнення Viking Sigyn та «Русалки» відбулося ввечері 29 травня неподалік однієї з опор моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту катера, котрий затонув всього за сім секунд, перебувало 35 осіб. Сімох з них вдалося врятувати. Наразі вже знайдено тіла 15 загиблих.

Нагадаємо, Юрію С. угорський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на один місяць. Адвокат українця наполягає, що його підзахисний не порушив жодного правила.