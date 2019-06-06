Серійний убивця: німецького медика ув’язнили довічно за позбавлення життя 85 пацієнтів

Серійний вбивця: німецький медбрат засуджений довічно за вбивство 85 пацієнтів. Фото: Ukrainska Gazeta

https://racurs.ua/ua/n122841-seriynyy-vbyvcya-nimeckyy-medbrat-zasudjenyy-dovichno-za-vbyvstvo-85-paciientiv.html

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У Німеччині суд міста Ольденбург (федеральна земля Нижньої Саксонії) засудив медика-серійного вбивцю до довічного ув’язнення. Нільс Хегель працював медбратом у декількох лікарнях країни і вводив пацієнтам отруту, яка їх вбивала. Всього у справі було доведено 85 епізодів убивства.

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Серійний убивця не зможе вийти достроково вийти на волю, повідомила сьогодні «Німецька хвиля», посилаючись на рішення суду.

Під час фінального судового засідання Хегель вибачився перед усіма родичами, які перебували у суді, а також друзями загиблих пацієнтів.

42-річний чоловік працював медбратом у 2000−2005 роках. Хегель вводив своїм пацієнтам смертельні дози ліків, але залишав можливість їх реанімувати в останній момент. Та не всіх його жертв вдалося врятувати.

Вік жертв серійного вбивці варіюється від 34 до 96 років, жодної системності у його виборі не було. Слідчі припускають, що Хегель робив це через марнославство, нудьгу і бажання похвалитися перед колегами вдалим реанімуванням пацієнтів. Психіатр, який вивчав справу серійного вбивці, зазначив, що для нього це «було подібно вживанню наркотиків». При цьому відомо, що в чоловіка було щасливе дитинство.