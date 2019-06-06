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Серийный убийца: немецкий медбрат осужден пожизненно за убийство 85 пациентов. Фото: Ukrainska Gazeta

Серийный убийца: немецкий медбрат осужден пожизненно за лишение жизни 85 пациентов

6 июн 2019, 16:24
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В Германии суд города Ольденбург (федеральная земля Нижней Саксонии) приговорил серийного убийцу к пожизненному заключению. Нильс Хегель работал медбратом в нескольких больницах страны и вводил пациентам яд, который их убивал. Всего в деле было доказано 85 эпизодов убийств.

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Серийный убийца не сможет выйти на свободу досрочно, сообщила сегодня «Немецкая волна», ссылаясь на решение суда.

Во время финального судебного заседания Хегель извинился перед находившимися в суде родственниками и друзьями погибших пациентов.

42-летний мужчина работал медбратом в 2000—2005 годах. Хегель вводил своим пациентам смертельные дозы лекарств, хотя и оставлял возможность их реанимировать в последний момент. Но не всех его жертв удалось спасти.

Возраст жертв серийного убийцы варьируется от 34 до 96 лет, никакой системности в его выборе не было. Следователи предполагают, что Хегель делал это из скуки, желая похвастаться перед коллегами удачным реанимированием пациентов. Психиатр, изучавший дело серийного убийцы, отметил, что для него это «было подобно употреблению наркотиков». При этом известно, что у мужчины было счастливое детство.


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