Huawei підписала договір із МТС. Фото: ITC

https://racurs.ua/ua/n122855-kytayska-kompaniya-huawei-rozvyvatyme-5g-v-rosiyi.html

Ракурс

Компанія Huawei із Китаю підписала договір про розвиток мереж 5G в Російській Федерації.

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Корпорація вирішила співпрацювати з РФ після того, як США ввели низку обмежень для найбільшого виробника телекомунікаційного обладнання в світі. Втративши ринки Заходу, «Хуавей» вирішила знайти собі інших партнерів. Про це повідомляє BBC.

Заступник компанії Huawei підписав договір про розвиток 5G-мереж в Росії з компанією МТС у присутності лідерів Росії та Китаю. Очікується, що пілотний запуск мереж нового покоління стартує в 2019—2020 роках.

Раніше Сполучені Штати заборонили американським компаніям використовувати 5G-обладнання Huawei. У Вашингтоні вважають, що ця компанія з Китаю може передавати спецслужбам своєї країни доступ до всіх комунікацій, а це, в свою чергу, може загрожувати американській національній безпеці. Заборону щодо «Хуавей» також підтримали Австралія та Нова Зеландія.

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп вніс компанію Huawei в торговий список з обмеженням діяльності. Відтак, китайський гігант більше не буде мати доступ до сервісів корпорації Google. Сервіс Google Play буде доступний тільки на вже існуючих гаджетах від Huawei.

Компанія пізніше отримала тимчасову ліцензію на роботу в США, яка діятиме 90 днів. Це право отримала не лише Huawei, але й 68 пов’язаних з нею компаній.

Наразі китайська компанія судиться з американською владою та стверджує, що новий закон, який заборонив урядовим організаціям купувати його продукцію, є неконституційним.