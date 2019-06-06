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Huawei подписала договор с МТС. Фото: ITC

Китайская компания Huawei будет развивать 5G в России после скандала в США

6 июн 2019, 16:19
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Компания Huawei из Китая подписала договор о развитии сетей 5G в Российской Федерации.

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Корпорация решила сотрудничать с РФ после того, как США ввели ряд ограничения для крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования в мире. Потеряв рынки Запада, «Хуавэй» решила найти себе других партнеров. Об этом сообщает BBC.

Заместитель компании Huawei подписал договор о развитие 5G-сетей в России с компанией МТС в присутствии лидеров России и Китая. Ожидается, что пилотный запуск сетей нового поколения стартует в 2019—2020 годах.

Ранее Соединенные Штаты запретили американским компаниям использовать 5G-оборудование Huawei. В Вашингтоне считают, что эта компания из Китая может передавать спецслужбам своей страны доступ ко всем коммуникациям, а это, в свою очередь, может угрожать американской национальной безопасности. Запрет «Хуавэй» также поддержали Австралия и Новая Зеландия.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп внес компанию Huawei в торговый список с ограничением деятельности. Следовательно, китайский гигант больше не будет иметь доступа к сервисам корпорации Google. Сервис Google Play будет доступен только на уже существующих гаджетах от Huawei.

Компания позже получила временную лицензию на работу в США, которая будет действовать 90 дней. Это право получила не только Huawei, но и 68 связанных с ней компаний.

Сейчас китайская компания судится с американскими властями и утверждает, что новый закон, который запретил государственным организациям покупать ее продукцию, является неконституционным.


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