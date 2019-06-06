Дело Гандзюк: суд примет решение в отношении обвиняемых. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n122844-delo-gandzuk-sud-primet-reshenie-v-otnoshenii-obvinyaemyh-translyaciya.html

Ракурс

В Днепропетровской области Покровский райсуд рассмотрит обвинение по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Loading...

В ходе заседания будут рассмотрены обвинения в отношении Сергея Торбина по ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Аналогичные обвинения за нанесение умышленных тяжких телесных повреждений выдвинули Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу, Никите Грабчуку и Виктору Горбунову.

Согласно обвинению, злоумышленники совершили действия, которые в дальнейшем привели к смерти и. о. управляющей делами Исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.

Как известно, Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля прошлого года. Врачи сражались за ее жизнь, но 4 ноября девушка умерла.

Как ранее сообщал «Ракурс», организатор убийства активистки Сергей Торбин признал свою вину. Согласно сделки с обвинением, он согласился на лишение свободы сроком шесть лет и шесть месяцев.