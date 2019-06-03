Приговоры в деле Гандзюк пяти обвиняемым объявят 6 июняhttps://racurs.ua/n122727-prigovory-po-delu-gandzuk-pyati-obvinyaemym-obyavyat-6-iunya.htmlРакурс
Приговоры пяти обвиняемым по делу Екатерины Гандзюк объявят 6 июня.
Об этом 3 июня сообщила судья Елена Черная в трансляции из Покровского райсуда Днепропетровской области, который рассматривает дело об убийстве общественного активиста и секретаря Херсонского горсовета.
Суд объявил, что идет в совещательную комнату и вынесет приговор до 14.00 6 июня. Обвиняемые в деле (Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин) заключили соглашения о признании виновности.
Суд проходит в Днепропетровской области по месту прописки трех из пяти обвиняемых.
В зал суда сегодня пришли отец Екатерины Виктор Гандзюк, его адвокат и защитники обвиняемых и председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого ранее подозревали в организации преступления.
Организатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием, согласившись на шесть лет и шесть месяцев лишения свободы.
Гандзюк, которую облили серной кислотой 31 июля 2018 года, умерла 4 ноября.
Суд 15 февраля 2019 года избрал глове Херсонского облсовета Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Впоследствии 2 млн 497 тыс. грн внес адвокат Мангера и 25 апреля подозрение чиновнику изменили на «заказ нанесения телесных повреждений».
В конце мая суд разрешил Мангеру свободно передвигаться в пределах Херсонщины.