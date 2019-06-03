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Вироки у справі Гандзюк п’ятьом обвинуваченим оголосять 6 червня, фото — Opinion

Вироки у справі Гандзюк п’ятьом обвинуваченим оголосять 6 червня

3 чер 2019, 22:12
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Вироки п’ятьом обвинуваченим у справі Катерини Гандзюк оголосять 6 червня.

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Про це 3 червня повідомила головуюча суддя Олена Чорна у трансляції з Покровського райсуді Дніпропетровської області, який розглядає справу про вбивство громадського активіста та секретаря Херсонської міськради.

Суд оголосив, що йде до нарадчої кімнати і ухвалить вирок до 14.00 6 червня. Обвинувачені у справі (Микита Грабчук, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Сергій Торбін) уклали угоди про визнання винуватості.

Суд відбувається у Дніпропетровській області за місцем прописки трьох із п’яти обвинувачених.

До зали суду сьогодні прийшли батько Катерини Віктор Гандзюк, його адвокат і захисники обвинувачуваних і голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого раніше підозрювали в організації злочину.

Організатор нападу на Гандзюк Сергій Торбін визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством, погодившись на шість років і шість місяців позбавлення волі.

Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року, померла 4 листопада.

Суд 15 лютого обрав голові Херсонської облради Мангеру запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення застави. Згодом 2 млн 497 тис. грн вніс адвокат Мангера і 25 квітня підозру Мангеру змінили — на «замовлення завдання тілесних ушкоджень».

Наприкінці травня суд дозволив Мангеру вільно пересуватися у межах Херсонщини.

Джерело: Ракурс


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Вироки у справі Гандзюк п’ятьом обвинуваченим оголосять 6 червня

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