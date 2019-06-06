Справа Гандзюк: суд прийме рішення щодо обвинувачуваних. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n122844-sprava-gandzuk-sud-pryyme-rishennya-schodo-obvynuvachuvanyh-translyaciya.html

Ракурс

У Дніпропетровській області Покровський райсуд розгляне обвинувачення у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

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Під час засідання будуть розглянуті обвинувачення стосовно Сергія Торбіна за ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Аналогічні обвинувачення за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень висунулиВ’ячеславу Вишневському, Володимиру Васяновичу, Микиті Грабчук і Віктору Горбунову

Згідно з обвинуваченням, зловмисники скоїли дії, які у подальшому спричинили смерть в. о. керуючої справами Виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерини Гандзюк.

Як відомо, Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня минулого року. Лікарі боролися за її життя, але 4 листопада дівчина померла.

Як раніше повідомляв «Ракурс», організатор вбивства активістки Сергій Торбін визнав свою провину. Відповідно до угоди з обвинуваченням, він погодився на позбавлення волі на строк шість років і шість місяців.