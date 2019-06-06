КСУ ухвалив рішення щодо скасування права на повернення податку на землю за ділянки в зоні АТО

КСУ визнав неконституційним скасування права на повернення податку на землю за ділянки в зоні АТО, фото: inshe.tv

https://racurs.ua/ua/n122843-ksu-uhvalyv-rishennya-schodo-skasuvannya-prava-na-povernennya-podatku-na-zemlu-za-dilyanky-v-zoni.html

Ракурс

Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційним скасування права на повернення податку на землю за ділянки в зоні АТО.

Loading...

Відповідне рішення КСУ № 3-р (І)/2019 було ухвалене 5 червня, повідомляє Lb.ua.

Із позовом до КСУ звернулося ВАТ «Метро Кеш енд Кері Україна». Протягом 2014−2016 років ця компанія сплачувала податок за землю за ділянку, розташовану в тимчасово окупованому Луганську. На цій ділянці розміщений гіпермаркет Metro. У 2017 році компанія намагалася повернути сплачену суму податку за землю та орендну плату, однак податкові органи їй у цьому відмовили.

Після того, як повернути ці гроші через суд не вдалося, компанія звернулася з конституційною скаргою до КСУ.

КСУ визнав неконституційними положення Податкового кодексу, згідно з якими суми платежів за розташовані на окупованій території або на лінії зіткнення земельні ділянки не підлягають поверненню платникові податків чи не направляються на погашення грошового зобов’язання за іншими податками.

Зазначається, що, на думку КСУ, скасування права на повернення платникам податків сум плати за землю, нарахованих і сплачених за період Антитерористичної операції на Донбасі, було обумовлене необхідністю досягнення суспільно значимої мети, однак законодавець не дотримав балансу між публічними і приватними інтересами, а обраний спосіб не є пропорційним поставленій меті.

Нагадаємо, Конституційний суд 11 червня розгляне подання групи з 62 народних депутатів щодо указу президента України про розпуск парламенту й призначення на 21 липня позачергових виборів до Верховної Ради.