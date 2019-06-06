Звільнення Грицака: Рада відхилила постанову. Фото: informator.news

https://racurs.ua/ua/n122842-zvilnennya-grycaka-rada-vidhylyla-postanovu.html

Ракурс

Василь Грицак залишається на посаді глави Служби безпеки України. Депутати Верховної Ради не підтримали рішення про його відставку.

Loading...

Проект постанови про звільнення Грицака № 10345 набрав всього 78 голосів нардепів. Таким чином постанову про відставку глави СБУ було відхилено.

Раніше сьогодні Рада відмовилася звільняти главу Міністерства закордонних справ Павла Клімкіна й очільника Міноборони Степана Полторака.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс у Раду подання про звільнення Грицака наприкінці травня.