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Увольнение Грицака: Рада отклонила постановление. Фото: informator.news
Увольнение Грицака: Рада отклонила постановлениеhttps://racurs.ua/n122842-uvolnenie-gricaka-rada-otklonila-postanovlenie.htmlРакурс
Василий Грицак остается на посту главы Службы безопасности Украины. Депутаты Верховной Рады не поддержали решение о его отставке.
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Проект постановления об увольнении Грицака № 10345 набрал всего 78 голосов нардепов. Таким образом постановление об отставке главы СБУ было отклонено.
Ранее сегодня Рада отказалась увольнять главу Министерства иностранных дел Павла Климкина и руководителя Минобороны Степана Полторака.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представление об увольнении Грицака в конце мая.
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