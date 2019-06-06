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Увольнение Грицака: Рада отклонила постановление. Фото: informator.news

Увольнение Грицака: Рада отклонила постановление

6 июн 2019, 13:40
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Василий Грицак остается на посту главы Службы безопасности Украины. Депутаты Верховной Рады не поддержали решение о его отставке.

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Проект постановления об увольнении Грицака № 10345 набрал всего 78 голосов нардепов. Таким образом постановление об отставке главы СБУ было отклонено.

Ранее сегодня Рада отказалась увольнять главу Министерства иностранных дел Павла Климкина и руководителя Минобороны Степана Полторака.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представление об увольнении Грицака в конце мая.

Источник: Ракурс


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