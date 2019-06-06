Увольнение Грицака: Рада отклонила постановление. Фото: informator.news

https://racurs.ua/n122842-uvolnenie-gricaka-rada-otklonila-postanovlenie.html

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Василий Грицак остается на посту главы Службы безопасности Украины. Депутаты Верховной Рады не поддержали решение о его отставке.

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Проект постановления об увольнении Грицака № 10345 набрал всего 78 голосов нардепов. Таким образом постановление об отставке главы СБУ было отклонено.

Ранее сегодня Рада отказалась увольнять главу Министерства иностранных дел Павла Климкина и руководителя Минобороны Степана Полторака.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представление об увольнении Грицака в конце мая.