КСУ принял решение относительно отмены права на возврат налога на землю за участки в зоне АТО

КСУ признал неконституционной отмену права на возвращение налога на землю за участки в зоне АТО, фото: inshe.tv

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Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционной отмену права на возвращение налога на землю за участки в зоне АТО.

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Соответствующее решение КСУ № 3-р (И)/2019 было принято 5 июня, сообщает пресс-служба КСУ.

С иском в КСУ обратилось ОАО «Метро Кэш энд Керри Украина». В течение 2014−2016 годов эта компания платила налог за землю за участок, расположенный во временно оккупированном Луганске. На этом участке расположен гипермаркет Metro. В 2017 году компания пыталась вернуть уплаченную сумму налога за землю и арендную плату, однако налоговые органы ей в этом отказали.

После того, как вернуть эти деньги через суд не удалось, компания обратилась с конституционной жалобой в КСУ.

КСУ признал неконституционными положения Налогового кодекса, согласно которым суммы платежей за расположенные на оккупированной территории или на линии соприкосновения земельные участки не подлежат возврату налогоплательщику или не направляются на погашение денежного обязательства по другим налогам.

Отмечается, что, по мнению КСУ, отмена права на возвращение налогоплательщикам сумм платы за землю, начисленных и уплаченных за период Антитеррористической операции на Донбассе, была обусловлена необходимостью достижения общественно значимой цели, однако законодатель не сдержал баланс между публичными и частными интересами, а выбранный способ не является пропорциональным поставленной цели.

Напомним, Конституционный Суд 11 июня рассмотрит представление группы из 62 народных депутатов относительно указа президента Украины о роспуске парламента и назначении на 21 июля внеочередных выборов в Верховную Раду.