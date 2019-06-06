Суд ухвалив рішення щодо вбивць Гандзюк. Фото:

https://racurs.ua/ua/n122858-sprava-gandzuk-sud-ogolosyv-vyroky-vykonavcyam-napadu-na-aktyvistku.html

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Виконавцям нападу на активістку Катерину Гандзюк Покровський міськрайонний суд Дніпропетровської області 6 червня оголосив вирок.

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Координатора нападу на херсонську активістку Сергія Торбіна засудили до 6 років та 6 місяців позбавлення волі. Микита Грабчук, який безпосередньо напав на Гандзюк, засуджений до 6 років тюрми.

Підозрювані у пособництві В’ячеслав Вишневський та Володимир Васянович засуджені до 4 років ув’язнення, а Віктор Горбунов — до 3 років.

Нагадаємо, вищевказаних осіб підозрювали в вчиненні дій, які у подальшому спричинили смерть в. о. керуючої справами Виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерини Гандзюк. Активістку облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Лікарі боролися за її життя, але 4 листопада дівчина померла.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру 11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила підозру в організації вбивства Гандзюк. Згодом суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі понад 2 млн грн. Заставу згодом вніс адвокат Мангера. У травні суд дозволив Мангеру пересуватися у межах Херсонської області без дозволу слідства.