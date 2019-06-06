Суд ухвалив вирок убивцям Гандзюк. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n122869-golovni-novyny-za-6-chervnya-rada-uhvalyla-zakon-yakyy-peredbachaie-proceduru-impichmentu-a-sud.html

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Головними новинами дня 6 червня стали ухвалені Верховною Радою закони. Народні обранці 279 голосами підтримали законопроект № 1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії, котрий включає норми про імпічмент президента. Парламентарі вважають, що цей документ дозволить повернути народним депутатам можливості для вирішення проблем своїх виборців.

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Крім того, парламент сьогодні ухвалив законопроект № 9438 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права» та проект закону № 3433, котрий передбачає надання українського громадянства добровольцям-іноземцям та особам без громадянства, які брали участь у захисті України.

Також Верховна Рада не підтримала рішення про відставку міністра оборони Степана Полторака та глави Міністерства закордонних справ Павла Клімкіна. Звільнення очільника Міноборони підтримали лише 67 народних обранців, а постанова про звільнення Клімкіна набрала 141 голос. Крім того, Рада відхилила постанову про звільнення Василя Грицака, тож він поки залишися головою Служби безпеки України.

Сьогодні Покровський районний суд Дніпропетровській області розглядав обвинувачення у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Координатора нападу на херсонську активістку Сергія Торбіна засудили до 6 років та 6 місяців позбавлення волі. Микита Грабчук, який безпосередньо напав на Гандзюк, засуджений до 6 років тюрми. Підозрювані у пособництві В’ячеслав Вишневський та Володимир Васянович засуджені до 4 років ув’язнення, а Віктор Горбунов — до 3 років.

Генеральна прокуратура України направила екс-президенту України Віктору Ющенку підозру в розтраті державного майна на суму 540 млн грн. У ГП вважають, що колишній глава держави скористався службовим становищем, щоб заволодіти будинком в Нових Петрівцях і комплексом будівель урочища Межигір’я.