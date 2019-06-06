Путін запропонував Лондону забути про отруєння в Солсбері. Фото:

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Володимир Путін запропонував наступному прем'єр-міністру Великої Британії забути про інцидент з отруєнням колишнього співробітника Головного розвідувального управління ЗС РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері.

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Президент РФ заявив, що Скрипаль працював на британську розвідку, отож шпигував за Росією. Про це Путін запевнив на зустрічі з представниками ЗМІ, повідомляє Reuters.

Треба нарешті перегорнути цю сторінку, пов’язану зі шпигунами, із замахами. Він ваш агент, а не наш, значить це ви проти нас шпигували. Що там далі відбувалося, мені важко сказати, але треба це все забути врешті-решт, — зазначив він.

В офісі глави уряду Великої Британії Терези Мей відреагували на заяву Путіна та зазначили, що відносини між Лондоном та Москвою можуть покращитися тільки тоді, коли Кремль змінить свою агресивну та дестабілізуючу політику.

Як відомо, в березні 2018 року в Солсбері на Сергія Скрипаля і його доньку Юлію було скоєно напад з використанням хімічної речовини «Новичок». Лікарям вдалося врятувати їхнє життя. Лондон звинуватив у нападі Москву, оприлюднивши детальну доповідь про перебування росіян у країні.

Нагадаємо, Держдеп США розробив і направив держсекретарю Майку Помпео та президенту країни Дональду Трампу новий пакет санкцій проти РФ. Посилити антиросійські санкції хочуть через отруєння Скрипалів.