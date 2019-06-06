В НАБУ відреагували на ухвалу суду. Фото: UA.news

https://racurs.ua/ua/n122867-konstytuciynyy-sud-uzakonyv-rozkradannya-koshtiv-derjpidpryiemstv-antykorupciyne-buro.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро України відреагувало на ухвалу Конституційного суду України, який задовольнив конституційну скаргу «Запорізького заводу феросплавів» й визнав незаконними окремі положення закону про НАБУ.

Loading...

Конституційний суд обмежив повноваження бюро і тим самим узаконив закупівлі державних підприємств за завищеними цінами. Про це йдеться у коментарі, який прес-служба НАБУ 6 червня опублікувала у Twitter.

КСУ узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод, — йдеться у повідомленні.

В Антикорупційному бюро вважають, що така ухвала служителів Феміди лише зіграє на руку організаторів корупційних схем. НАБУ пообіцяло згодом опублікувати позицію відомства.

Нагадаємо, Конституційний суд України задовольнив конституційну скаргу «Запорізького заводу феросплавів», який належить українському олігархові Ігорю Коломойському. Феміда визнала такими, що не відповідають основному закону положення п. 13 ч. 1 ст. 17 закону «Про Національне антикорупційне бюро України». Внаслідок такої ухвали державний бюджет недоотримає 5 млрд грн.