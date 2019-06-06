Хацкевич продовжив контракт із «Динамо». Фото: ФК «Динамо»

https://racurs.ua/ua/n122866-oleksandr-hackevych-prodovjyv-kontrakt-iz-kyyivskym-dynamo.html

Ракурс

Футбольний клуб «Динамо» підписав новий контракт із Олександром Хацкевичем, який продовжить працювати на посаді головного тренера першої команди наступні два роки.

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Підписання нового контракту вже прокоментував президент «Динамо» Ігор Суркіс. Він заявив, що головним завданням Хацкевича було залучити до основної команди максимум молоді. В клубі впевнені, що білоруський тренер це завдання виконав. Про це 6 червня повідомила прес-служба ФК «Динамо».

Олександр працював у дуже складний період. Коли він був призначений головним тренером, ми домовилися, що, з огляду на ситуацію в країні, враховуючи, що якісні, хороші легіонери до нас їхати не хочуть, величезна увага повинна була бути приділена нашої молоді. Так, у нас не було титулів. Але Хацкевич виконав ті завдання, які я поставив йому на тому етапі — ввести до складу якнайбільше молоді, — зазначив президент.

Керівництво клубу поставило перед тренером певні завдання: потрапити до Ліги чемпіонів, боротися за чемпіонство й Кубок України.

Як відомо, Хацкевич очолив київське «Динамо» у червні 2017 року. Під його керівництвом «синьо-білі» провели 100 офіційних матчів, у яких динамівці здобули 60 перемог, 24 рази зіграли внічию та 16 разів програли. У 2018 році «Динамо» здобуло Суперкубок України.

Нагадаємо, днями молодіжна збірна України впевнено перемогла збірну Панами та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, який відбувається у Польщі.