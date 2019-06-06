Хацкевич продлил контракт с «Динамо». Фото: ФК «Динамо»

https://racurs.ua/n122866-aleksandr-hackevich-prodlil-kontrakt-s-kievskim-dinamo.html

Ракурс

Футбольный клуб «Динамо» подписал новый контракт с Александром Хацкевичем, который продолжит работать на посту главного тренера первой команды следующие два года.

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Подписание нового контракта уже прокомментировал президент «Динамо» Игорь Суркис. Он заявил, что главной задачей Хацкевича было привлечь к основной команде максимум молодежи. В клубе уверены, что белорусский тренер эту задачу выполнил. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба ФК «Динамо».

Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. Но Хацкевич выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе — ввести в состав больше молодежи, — отметил президент.

Руководство клуба поставило перед тренером определенные задачи: попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок Украины.

Как известно, Хацкевич возглавил киевское «Динамо» в июне 2017 года. Под его руководством «сине-белые» провели 100 официальных матчей, в которых динамовцы одержали 60 побед, 24 раза сыграли вничью и 16 раз проиграли. В 2018 году «Динамо» завоевало Суперкубок Украины.

Напомним, на днях молодежная сборная Украины уверенно победила сборную Панамы и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Польше.