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Кучма не был инициатором снятия блокады с ОРДЛО. Фото: Радио Свобода

Кучма не предлагал снять блокаду с оккупированного Донбасса — ОБСЕ

6 июн 2019, 19:42
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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе экс-президент Леонид Кучма не поднимал вопрос о снятии экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса на заседании в Минске.

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Инициаторами снятия блокады с ОРДО были представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Эту инициативу поддержала Российская Федерация. Об этом 6 июня журналистам в Киеве сообщил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает «Интерфакс-Украина».

Вчера, отвечая на вопрос журналистов о снятии так называемой блокады, я коснулся лишь одного аспекта — очень комплексного и сложного вопроса о снятии торговых ограничений и восстановления экономических связей Украины с временно неподконтрольными ей ОРДО и ОРЛО, — сказал Сайдик.

По его словам, Кучма говорил о всем комплексе взаимных шагов, связанных с данным вопросом и подчеркивал, что эта работа должна быть взаимной. Представитель Украины говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мероприятий.

Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины, — уверил Сайдик.

Ранее сообщалось, что украинский представитель на переговорах в минском процессе Леонид Кучма во время заседания Трехсторонней контактной группы выдвинул предложение о снятии экономической блокады с неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Впоследствии экс-президент Порошенко обратился к действующему президенту Владимиру Зеленскому с просьбой объяснить директивы украинским представителям на переговорах, о которых объявил Кучма.


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