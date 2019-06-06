Кучма не був ініціатором зняття блокади з ОРДЛО. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122865-kuchma-ne-proponuvav-znyaty-blokadu-z-okupovanogo-donbasu-obsie.html

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Представник України в Тристоронній контактній групі екс-президент Леонід Кучма не піднімав питання про зняття економічної блокади з окупованих територій Донбасу на засіданні в Мінську.

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Ініціаторами зняття блокади з ОРДО були представники самопроголошених ДНР та ЛНР. Цю ініціативу підтримала Російська Федерація. Про це 6 червня журналістам у Києві повідомив спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік, передає «Інтерфакс-Україна».

Вчора, відповідаючи на питання журналістів про зняття так званої блокади, я торкнувся лише одного аспекту дуже комплексного і складного питання про зняття торговельних обмежень та відновлення економічних зв’язків України з тимчасово непідконтрольними їй ОРДО та ОРЛО, — запевнив Сайдік.

За його словами, Кучма говорив про весь комплекс взаємних кроків, пов’язаних з даним питанням та наголошував, що ця робота має бути взаємною. Представник України говорив про скасування так званого зовнішнього управління підприємствами, а також про низку інших заходів.

Всі вони, зрозуміло, повинні реалізовуватися в правовому полі України, — наголосив Сайдік.

Раніше повідомлялося, що український представник на переговорах у мінському процесі Леонід Кучма під час засідання Тристоронньої контактної групи висунув пропозицію щодо зняття економічної блокади з непідконтрольних Україні районів Донбасу.

Згодом екс-президент Порошенко звернувся до чинного президента Володимира Зеленського з проханням пояснити директиви українським представникам на переговорах, про які сьогодні оголосив Кучма.