Негода в Херсонській області. Фото: Kp.ua

https://racurs.ua/ua/n122864-skladni-pogodni-umovy-na-hersonschyni-nova-kahovka-pishla-pid-vodu-a-bureviy-zryvav-dahy-v-selah.html

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Сильна злива затопило місто Нова Каховка в Херсонській області. Під водою опинилися проїжджа частина та тротуар цілого кварталу на вул. Червонофлотській поблизу від корабельної площі.

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Також підтоплені дороги на вул. Французькій, у мікрорайоні «Сокіл» та в інших районах міста. У ямі поблизу одного із автошляхів потонув автомобіль. Про це повідомляє видання «Новий день».

Понад 50 присадибних ділянок підтопило селі Нова Маячка Олешківського району Херсонщини. У районному центрі Олешки Державна служба з надзвичайних ситуацій рятувала жителів вул. Гвардійської.

Внаслідок розгулу стихії в селищі Козачі Табори зносило дахи, падали стовпи і дерева. У місцевій церкві сильний буревій навіть погнув хрест.

Нагадаємо, сильні зливи у Хмельницькій області спричинили повінь. Стихія принесла низку руйнувань у всьому регіоні та перетворила дороги на бурхливі ріки.