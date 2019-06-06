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Негода в Херсонській області. Фото: Kp.ua

Складні погодні умови на Херсонщині: Нова Каховка пішла під воду, а буревій зривав дахи в селах (ФОТО, ВІДЕО)

6 чер 2019, 19:09
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Сильна злива затопило місто Нова Каховка в Херсонській області. Під водою опинилися проїжджа частина та тротуар цілого кварталу на вул. Червонофлотській поблизу від корабельної площі.

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Також підтоплені дороги на вул. Французькій, у мікрорайоні «Сокіл» та в інших районах міста. У ямі поблизу одного із автошляхів потонув автомобіль. Про це повідомляє видання «Новий день».

Понад 50 присадибних ділянок підтопило селі Нова Маячка Олешківського району Херсонщини. У районному центрі Олешки Державна служба з надзвичайних ситуацій рятувала жителів вул. Гвардійської.

Внаслідок розгулу стихії в селищі Козачі Табори зносило дахи, падали стовпи і дерева. У місцевій церкві сильний буревій навіть погнув хрест.

Буревій на Херсонщині. Фото: Факти

Буревій на Херсонщині. Фото: Факти

Нагадаємо, сильні зливи у Хмельницькій області спричинили повінь. Стихія принесла низку руйнувань у всьому регіоні та перетворила дороги на бурхливі ріки.

Джерело: Ракурс


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