КС скасував перемоги НАБУ в справі щодо підприємства Коломойського. Фото: НТВ

https://racurs.ua/ua/n122863-ksu-skasuvav-peremogy-antykorupciynogo-buro-v-sudah-na-5-mlrd-grn-za-pozovom-zavodu-kolomoyskogo.html

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Конституційний суд України задовольнив конституційну скаргу «Запорізького заводу феросплавів», який належить українському олігархові Ігорю Коломойському. Держава недоотримає 5 млрд грн.

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Служителі Феміди визнали такими, що не відповідають основному закону, положення п. 13 ч. 1 ст. 17 закону «Про Національне антикорупційне бюро України». Ця норма закону дозволяла детективам НАБУ визнавати недійсними корупційні угоди через суд. Про це 6 червня повідомляє «БізнесЦензор».

Це впливає на всі такі угоди. Зокрема, «Запорізького заводу феросплавів» та «Укрнафти», — зазначило джерело.

Раніше Феміда за позовом НАБУ визнала неправомірною угоду «Запорізького заводу феросплавів» та «Запоріжжяобленерго». Через цю угоду державний бюджет недоотримав понад 172,4 млн грн.

Як відомо, підконтрольний бізнесменові Ігорю Коломойському Запорізький завод феросплавів звернувся до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційним право Антиконституційного бюро через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський, який свого часу був акціонером «ПриватБанку» намагається за допомогою українських судів заблокувати розгляд у Швейцарії ініційованих щодо нього Національним банком України справ про стягнення фінансової заборгованості.