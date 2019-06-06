КС отменил победы НАБУ в деле относительно предприятия Коломойского. Фото: НТВ

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Конституционный суд Украины удовлетворил конституционную жалобу «Запорожского завода ферросплавов», который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Государство недополучит 5 млрд грн.

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Служители Фемиды признали не отвечающими основному закону положения п. 13 ч. 1 ст. 17 закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины». Эта норма закона позволяла детективам НАБУ признавать недействительными коррупционные сделки через суд. Об этом 6 июня сообщает «БизнесЦензор».

Это влияет на все такие сделки. В частности, «Запорожского завода ферросплавов» и «Укрнафты», — отметил источник.

Ранее Фемида по иску НАБУ признала неправомерным соглашение «Запорожского завода ферросплавов» и «Запорожьеоблэнерго». Из-за этой сделки государственный бюджет недополучил более 172,4 млн грн.

Как известно, подконтрольный бизнесмену Игорю Коломойскому Запорожский завод ферросплавов обратился в Конституционный суд с требованием признать неконституционным право Антиконституционного бюро через суды признавать сомнительные сделки недействительными.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский, который в свое время был акционером «ПриватБанка» пытается с помощью украинских судов заблокировать рассмотрение в Швейцарии инициированных в отношении него Национальным банком Украины дел о взыскании финансовой задолженности.