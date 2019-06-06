Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Макет памятника Сикорскому. Фото «Кличко-мэр» в Facebook

Памятник Сикорскому в Киеве: Кличко показал, как будет выглядеть монумент (ФОТО)

6 июн 2019, 17:59
999

Памятник авиаконструктору Игорю Сикорскому в этом году установят в международном аэропорту «Киев» им. Сикорского.

Loading...

Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко показал, как будет выглядеть монумент. Фотографии будущего памятника появились 6 июня на странице «Кличко — мер» в Facebook.

Сегодня 130 лет со дня рождения одного из самых выдающихся киевлян, всемирно известного авиаконструктора Игоря Сикорского. Киевляне гордятся тем, что первая в мире авиамодель вертикального взлета была запущена именно в нашем городе, во дворе дома на Ярославовом валу, где жил тогда Сикорский. Впоследствии он совершил прорыв в мировом авиастроении, — говорится в сообщении.

Мэр заверил, что городские власти сейчас сотрудничают с Министерством обороны о передаче на баланс Киева усадьбы Сикорских на Ярославовом валу. В мэрии планируют отреставрировать дом авиаконструктора. По словам Кличко, к концу лета 2018 года возле аэропорта «Жуляны» установят памятник Сикорскому.

Макет памятника Сикорскому. Фото «Кличко-мэр» в Facebook

Макет памятника Сикорскому. Фото «Кличко-мэр» в Facebook

Напомним, в Ивано-Франковске открыли памятник главнокомандующему Украинской повстанческой армии (УПА) Роману Шухевичу. В Польше и Израиле негативно на это отреагировали.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Кучма не предлагал снять блокаду с оккупированного Донбасса — ОБСЕ

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не инициировал вопрос снятия блокады ОРДЛО. В ОБСЕ заявили, что все ограничительные меры в отношении оккупированных районов негативно повлияли на достижение мира

Новости Украины
19:42

КСУ отменил победы Антикоррупционного бюро в судах на 5 млрд грн по иску завода Коломойского — СМИ

Конституционный суд Украины отменил победы Национального антикоррупционного бюро в судах на 5 млрд по иску завода, который принадлежит Игорю Коломойскому. Фемида признала незаконным право НАБУ закрывать сомнительные сделки через суды

Правовые новости
18:34

Ющенко о присвоении «Межигорья»: в деле политический подтекст (ФОТО)

Экс-президент Украины Виктор Ющенко прокомментировал подозрение Генеральной прокуратуры в завладении им госимуществом на 540 млн грн. Политик отвергает все обвинения и заявил, что в деле есть политический подтекст

Новости Украины
15:46
Новости партнеров
Загрузка...