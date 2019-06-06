Макет памятника Сикорскому. Фото «Кличко-мэр» в Facebook

https://racurs.ua/n122862-pamyatnik-sikorskomu-v-kieve-klichko-pokazal-kak-budet-vyglyadet-monument-foto.html

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Памятник авиаконструктору Игорю Сикорскому в этом году установят в международном аэропорту «Киев» им. Сикорского.

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Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко показал, как будет выглядеть монумент. Фотографии будущего памятника появились 6 июня на странице «Кличко — мер» в Facebook.

Сегодня 130 лет со дня рождения одного из самых выдающихся киевлян, всемирно известного авиаконструктора Игоря Сикорского. Киевляне гордятся тем, что первая в мире авиамодель вертикального взлета была запущена именно в нашем городе, во дворе дома на Ярославовом валу, где жил тогда Сикорский. Впоследствии он совершил прорыв в мировом авиастроении, — говорится в сообщении.

Мэр заверил, что городские власти сейчас сотрудничают с Министерством обороны о передаче на баланс Киева усадьбы Сикорских на Ярославовом валу. В мэрии планируют отреставрировать дом авиаконструктора. По словам Кличко, к концу лета 2018 года возле аэропорта «Жуляны» установят памятник Сикорскому.

Напомним, в Ивано-Франковске открыли памятник главнокомандующему Украинской повстанческой армии (УПА) Роману Шухевичу. В Польше и Израиле негативно на это отреагировали.