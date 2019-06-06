Макет пам’ятника Сікорському. Фото: «Кличко – мер» у Facebook

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Пам’ятник авіаконструктору Ігорю Сікорському цьогоріч встановлять у міжнародному аеропорту «Київ» ім. Сікорського.

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Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко показав, як виглядатиме монумент. Світлини майбутнього пам’ятника з’явилися 6 червня на сторінці «Кличко — мер» у Facebook.

Сьогодні 130 років з дня народження одного з найвидатніших киян, всесвітньо відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського. Кияни пишаються тим, що перша в світі авіамодель вертикального злету була запущена саме в нашому місті, у дворі садиби на Ярославовому валу, де жив тоді Сікорський. Згодом він здійснив прорив у світовому авіабудуванні, — йдеться у повідомленні.

Мер запевнив, що міська влада наразі співпрацює з Міністерством оборони щодо передачі на баланс Києва садиби Сікорських на Ярославовому валу. У мерії планують відреставрувати будинок авіаконструктора. За словами Кличка, до кінця літа 2018 року біля аеропорту «Жуляни» встановлять пам’ятник Сікорському.

Нагадаємо, в Івано-Франківську відкрили пам’ятник головнокомандувачу Української повстанської армії (УПА) Роману Шухевичу. У Польщі та Ізраїлі негативно на це відреагували.