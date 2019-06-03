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Ракурс
Ізраїль і Польща негативно відреагували на відкриття пам'ятника Шухевичу в Івано-Франківську. Фото: NewsOne

Ізраїль і Польща негативно відреагували на відкриття пам’ятника Шухевичу в Івано-Франківську

3 чер 2019, 15:33
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В Івано-Франківську відкрився пам’ятник головнокомандувачу Української повстанської армії (УПА) Роману Шухевичу, що відразу викликало різке несхвалення у послів Ізраїлю і Польщі.

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Посли Бартош Ціхоцький (Польща) і Джоел Ліон (Ізраїль) висловили протест у своєму листі, який направили меру Івано-Франківська Руслану Марцінківу. Про це повідомляє посольство Польщі в Україні на своїй сторінці в Twitter.

У повідомленні наголошується, що люди, які вижили після масових вбивств, викликаних Шухевичем, все ще живуть в Україні, Ізраїлі та Польщі, а від того встановлення подібного пам’ятника неприйнятно.

У тексті листа вказано, що посли хочуть нагадати українцям, що на Романі Шухевичі лежить особиста відповідальність за тисячі смертей, тортур, зґвалтувань та інший звірств, яким піддавали людей через те, що вони молилися на івриті або польською мовою.

Посли Ізраїлю та Польщі обурені встановленням пам'ятника Шухевичу. Фото: twitter

Зазначимо, що на сторінці Марцінківа в Facebook, мер міста назвав Шухевича національним героєм і висловив здивування тим фактом, що раніше в Івано-Франківську не було гідного пам’ятника Шухевичу.

Заява Марцінківа про пам'ятник Шухевичу. Фото: Facebook

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Харкові знесли пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову, а на його місці встановили український прапор.

Джерело: Ракурс


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