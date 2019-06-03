Призупинено виробництво смартфонів Huawei. Фото: Hype.ru

https://racurs.ua/ua/n122711-kompaniya-huawei-pryzupynyla-vyrobnyctvo-smartfoniv-vlasnogo-brendu-zmi.html

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Смартфони Huawei (Хуавей) перестали виготовляти. Тайванський виробник електроніки Foxconn призупинив виробництво цих гаджетів.

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Таке рішення компанія з Тайваню прийняла після того, як «Хуавей» скоротила свої замовлення на смартфони. Експерти вважають, що китайський гігант не зможе конкурувати з телефонами інших компаній за межами Китаю після того, як низка компаній відмовилася співпрацювати із Huawei. Про це повідомляє Engadget.

Без офіційної підтримки Android або підтримки партнерів по обладнанню, таких як Qualcomm, телефони Huawei не будуть такими привабливими за межами Китаю, — пише видання.

Як відомо, Foxconn виробляє пристрої для більшості брендів смартфонів. На заводах цієї компанії виробляють гаджети Apple і Xiaomi.

Foxconn та Huawei відмовилися коментувати ситуацію із смартфонами.

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп вніс компанію Huawei в торговий список з обмеженням діяльності. Відтак, китайський гігант більше не буде мати доступ до сервісів корпорації Google. Сервіс Google Play буде доступний тільки на вже існуючих гаджетах від Huawei. Обмеження призведе до того, що технічний гігант більше не зможе оновлювати операційну систему Android від Google, а його нові користувачі не зможуть користуватися сервісом Google Play Store, а також додатками Gmail і YouTube.

Згодом Huawei отримала тимчасову ліцензію на роботу в США, яка діятиме 90 днів. Це право отримала не лише Huawei, але й 68 пов’язаних з нею компаній.

Наразі китайська компанія судиться з американською владою та стверджує, що новий закон, який заборонив урядовим організаціям купувати його продукцію, є неконституційним.