Приостановлено производство смартфонов Huawei. Фото: Hype.ru

https://racurs.ua/n122711-kompaniya-huawei-priostanovila-proizvodstvo-smartfonov-sobstvennogo-brenda-smi.html

Ракурс

Смартфоны Huawei (Хуавей) перестали изготавливать. Тайваньский производитель электроники Foxconn приостановил производство этих гаджетов.

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Такое решение компания из Тайваня приняла после того, как «Хуавей» сократила свои заказы на смартфоны. Эксперты считают, что китайский гигант не сможет конкурировать с телефонами других компаний за пределами Китая после того, как ряд компаний отказалась сотрудничать с Huawei. Об этом сообщает Engadget.

Без официальной поддержки Android или поддержки партнеров по оборудованию, таких как Qualcomm, телефоны Huawei не будут такими привлекательными за пределами Китая, — пишет издание.

Как известно, Foxconn производит устройства для большинства брендов смартфонов. На заводах этой компании производят гаджеты Apple и Xiaomi.

Foxconn и Huawei отказались комментировать ситуацию со смартфонами.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп внес компанию Huawei в торговый список с ограничением деятельности. Следовательно, китайский гигант больше не будет иметь доступ к сервисам корпорации Google. Сервис Google Play будет доступен только на уже существующих гаджетах от Huawei. Ограничение приведет к тому, что технический гигант больше не сможет обновлять операционную систему Android от Google, а его новые пользователи не смогут пользоваться сервисом Google Play Store, а также приложениями Gmail и YouTube.

Впоследствии Huawei получила временную лицензию на работу в США, которая будет действовать 90 дней. Это право получила не только Huawei, но и 68 связанных с ней компаний.

Сейчас китайская компания судится с американской властью и утверждает, что новый закон, который запретил государственным организациям покупать его продукцию, является неконституционным.