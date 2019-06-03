Израиль и Польша негативно отреагировали на открытие памятника Шухевичу в Ивано-Франковске. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n122712-izrail-i-polsha-negativno-otreagirovali-na-otkrytie-pamyatnika-shuhevichu-v-ivano-frankovske.html

Ракурс

В Ивано-Франковске открылся памятник главнокомандующему Украинской повстанческой армией (УПА) Роману Шухевичу, что сразу вызвало резкое неодобрение у послов Израиля и Польши.

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Послы Бартош Цихоцкий (Польша) и Джоэл Лион (Израиль) выразили протест в своем письме, которое направили мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву. Об этом сообщает посольство Польши в Украине на своей странице в Twitter.

В сообщении подчеркивается, что люди, выжившие после массовых убийств, вызванных Шухевичем, все еще живут в Украине, Израиле и Польше, а от того установление подобного памятника неприемлемо.

В тексте письма указано, что послы хотят напомнить украинцам, что на Романе Шухевиче лежит личная ответственность за тысячи смертей, пыток, изнасилований и прочий зверств, которым подвергали людей из-за того, что они молились на иврите или польском языке.

Отметим, что на странице Марцинкива в Facebook, мэр города назвал Шухевича национальным героем и выразил удивление тем фактом, что ранее в Ивано-Франковске не было достойного памятника Шухевичу.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову, а на его месте установили украинский флаг.