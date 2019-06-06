Леонід Кучма (праворуч), фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n122861-prypynennya-vognu-kuchma-prokomentuvav-rezonansnu-iniciatyvu-video.html

Ракурс

Другий президент Леонід Кучма, представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську прокоментував можливість припинення вогню нашою державою.

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За словами, Кучми, він зараз не є президентом чи армійським високопосадовцем, тому не може сказати, наскільки високою є ймовірність появи такого наказу. Про це він заявив під час сьогоднішнього брифінгу.

Я сказав свою думку. Що люди добрі, давайте завжди думати про людей, про цивільних, про дітей, — зазначив Кучма.

Кучма наголосив, що був прихильником того, щоб на кожен випад з боку агресора відповідати усіма наявними засобами.

Якщо раптом ми поведемося на це, що світ скаже про нас? Давайте бути обережними, до нас стільки питань зараз. На нас європейці такими очима дивляться зараз, — наголошує Кучма.

На його думку, Україна для Європи зараз стала нецікавою й про нашу державу там згадують лише коли стається щось екстраординарне.

Всі вони кажуть красиві речі, а коли доходить до конкретики, відповіді немає. За ці всі роки, чим нам Європа допомогла? — зазначив екс-президент.

Треба обговорювати проблему (припинення вогню — ред.), поступово робити спробу вирішувати цю проблему. Я сказав свою думку. А війну треба вести військовими засобами і давати відпір, коли це потрібно, — зазначив Кучма.

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко вчора жорстко відреагував на результати переговорів у Мінську, в котрих брав участь Кучма.