Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Акція протесту біля будинків Порошенка й Гладковського. Фото: Страна

Корупція в «Укроборонпромі»: активісти закидали фаєрами маєтки Порошенка та Гладковського (ФОТО, ВІДЕО)

6 чер 2019, 17:28
999

Активісти 6 червня пікетували маєток екс-президента України Петра Порошенка в селищі Козин під Києвом.

Loading...

Мітингарі вимагають, щоб правоохоронці негайно арештували не лише самого колишнього гаранта, але і його соратників, які фігурують у журналістському розслідуванні щодо корупції в «Укроборонпромі». Про це 6 червня повідомляє видання «Страна».

У демонстрації взяла участь понад сотня осіб. Молоді особи з синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами палили шини та фаєри біля маєтку колишнього президента.

Аналогічні події відбувалися й біля будинку Олега Гладковського. Представники цієї родини фігурують в скандалі з крадіжками в українській оборонці.

Акція протесту біля будинків Порошенка й Гладковського. Фото: Страна

Акція протесту біля будинків Порошенка й Гладковського. Фото: Страна

Акція протесту біля будинків Порошенка й Гладковського. Фото: Страна

Нагадаємо, у березні НАБУ розкрило подробиці матеріалів, отриманих від Генеральної прокуратури. Антикорупційне агентство пояснило, кого стосуються 87 сторінок справи щодо розкрадання в оборонці, які Генпрокуратура в 2017 році передала до бюро.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Зеленський відповів на петицію про те, коли піде у відставку

Володимир Зеленський готовий скласти повноваження президента України, але за однієї умови: якщо Верховна Рада проголосує за законопроект про імпічмент, після чого доб'ється його відставки згідно з цим документом

Новини України
17:42
Новини партнерів
Загрузка...