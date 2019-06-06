Акція протесту біля будинків Порошенка й Гладковського. Фото: Страна

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Активісти 6 червня пікетували маєток екс-президента України Петра Порошенка в селищі Козин під Києвом.

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Мітингарі вимагають, щоб правоохоронці негайно арештували не лише самого колишнього гаранта, але і його соратників, які фігурують у журналістському розслідуванні щодо корупції в «Укроборонпромі». Про це 6 червня повідомляє видання «Страна».

У демонстрації взяла участь понад сотня осіб. Молоді особи з синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами палили шини та фаєри біля маєтку колишнього президента.

Аналогічні події відбувалися й біля будинку Олега Гладковського. Представники цієї родини фігурують в скандалі з крадіжками в українській оборонці.

Нагадаємо, у березні НАБУ розкрило подробиці матеріалів, отриманих від Генеральної прокуратури. Антикорупційне агентство пояснило, кого стосуються 87 сторінок справи щодо розкрадання в оборонці, які Генпрокуратура в 2017 році передала до бюро.