Акция протеста возле домов Порошенко и Гладковского. Фото: Страна

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Активисты 6 июня пикетировали имение экс-президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом.

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Митингующие требуют, чтобы правоохранители немедленно арестовали не только самого бывшего гаранта, но и его соратников, которые фигурируют в журналистском расследовании о коррупции в «Укроборонпроме». Об этом 6 июня сообщает издание «Страна».

В демонстрации приняли участие более сотни человек. Молодые лица с сине-желтыми и красно-черными флагами жгли шины и файеры возле имения бывшего президента.

Аналогичные события происходили и возле дома Олега Гладковского. Представители этой семьи фигурируют в скандале с воровством в украинской оборонке.

Напомним, в марте НАБУ раскрыло подробности материалов, полученных от Генеральной прокуратуры. Антикоррупционное агентство объяснило, кого касаются 87 страниц дела о хищении в оборонке, которые Генпрокуратура в 2017 году передала в бюро.