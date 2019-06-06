Погода в Украине 7 июня обещает быть дождливой. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 7 июня будет дождливой. Во всех областях, кроме Днепропетровщины и Полтавщины, а также Крыма, обещают осадки.

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На западе и в Одесской области синоптики обещают обильные дожди, шквальный ветер, грозу и возможный град. На остальной территории, кроме Днепропетровской и Полтавской областей, а также Крыма, будут дожди. Температура ночью составит от 12 градусов на западе до 19 — на юге. Днем столбики термометров покажут от 24 градусов на западе до 29 — на востоке, передает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 7 июня будет дождливой. Температура ночью составит 16−18 градусов, а днем — 27−29.

В Харькове завтра синоптики передают дожди. Температура ночью будет 15−17 градусов, а днем — 27−29.

В Днепре погода 7 июня обещает быть дождливой. Ночью температура составит 15−17 градусов, а днем — 27−29.

В Одессе завтра также обещают обильные дожди, шквальный ветер, град, а также грозу. Температура ночью будет 17−19 градусов, а днем — 24−26.

Во Львове погода 7 июня тоже будет неблагоприятной. Синоптики обещают обильные дожди, град, шквальный ветер и грозу. Ночью столбик термометра покажет 13−15 градусов, а днем — 24−26.

Геомагнитное состояние в Украине 7 июня обещает быть относительно спокойным. На протяжении дня возможны небольшие возмущения и только утром ожидается слабая геомагнитная буря.