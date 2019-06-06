Погода в Україні 7 червня обіцяє бути дощовою. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 7 червня буде дощовою. У всіх областях, окрім Дніпропетровщини і Полтавщини, а також Криму, обіцяють опади.

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На заході України та в Одеській області синоптики обіцяють рясні дощі, шквальний вітер, грозу і можливий град. На решті території, крім Дніпропетровської і Полтавської областей, а також Криму, йтимуть дощі. Температура повітря вночі становитиме від 12 градусів на заході до 19 — на півдні. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 24 градусів на заході до 29 — на сході, повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в Києві 7 червня теж буде дощовою. Температура вночі становитиме 16−18 градусів, а вдень — 27−29.

У Харкові завтра синоптики прогнозують дощі. Температура вночі буде 15−17 градусів, а вдень — 27−29.

У Дніпрі погода 7 червня обіцяє бути дощовою. Вночі температура сягне 15−17 градусів, а вдень — 27−29.

В Одесі завтра обіцяють рясні дощі, шквальний вітер, град, а також грозу. Температура вночі становитиме 17−19 градусів, а вдень — 24−26.

У Львові погода 7 червня також буде несприятливою. Синоптики обіцяють рясні дощі, град, шквальний вітер і грозу. Вночі стовпчик термометра покаже 13−15 градусів, а вдень — 24−26.

Геомагнітний стан 7 червня обіцяє бути відносно спокійним. Протягом дня можливі невеликі збурення і тільки вранці очікується слабка геомагнітна буря.