Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
На Хмельниччині повінь зруйнувала бруківку та перетворила дороги на ріки. Фото: Канал 24

На Хмельниччині повінь зруйнувала бруківку та перетворила дороги на ріки (ФОТО, ВІДЕО, КАРТА)

6 чер 2019, 11:56
999

Сильні зливи у Хмельницькій області спричинили повінь. Стихія принесла низку руйнувань у всьому регіоні та перетворила дороги на бурхливі ріки.

Loading...

Жителі області діляться у соцмережах фото і відео стихії. У Кам’янці-Подільському злива зруйнувала бруківку перед в’їздом до Старого міста на вулиці Князів Коріатовичів.

Внаслідок частково зруйнованої дороги рух транспорту на вулиці повністю перекрили.

Сильні дощі пройшли у Хмельницькій області у ніч на 6 червня. Однак синоптики попереджають про подальше погіршення погодних умов.

Злива на Хмельниччині. Фото: facebook

Згідно з метеорологічним попередження українського гідрометцентру, з 6 по 8 червня у області очікується підйом рівнів води на лівих притоках Дністра. Синоптики заявляють, що вода може піднятися до 1,2 м і місцями сформувати значний стік.

Жителів області попереджають про зливу та шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с. Погодним умовам дали жовтий (потенційний) рівень небезпечності.

Прогноз погоди у Хмельницькій області 6 червня. Фото: Укргідрометцентр

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні у Тернопільській області підтопило низку будинків та сільськогосподарських земель. Злива змила сади та паркани.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Вбивство дитини: відсторонений генерал пішов служити до поліції ООС

Відстороненого після вбивства хлопчика у Переяслав-Хмельницькому генерала Дмитра Ценова вже відправили до Донбасу. В ООС екс-голова управління Нацполіції у Київській області очолив поліцію

Новини України
12:38
Новини партнерів
Загрузка...