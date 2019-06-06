На Хмельниччині повінь зруйнувала бруківку та перетворила дороги на ріки. Фото: Канал 24

https://racurs.ua/ua/n122832-na-hmelnychchyni-povin-zruynuvala-brukivku-ta-peretvoryla-dorogy-u-riky-foto-video.html

Ракурс

Сильні зливи у Хмельницькій області спричинили повінь. Стихія принесла низку руйнувань у всьому регіоні та перетворила дороги на бурхливі ріки.

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Жителі області діляться у соцмережах фото і відео стихії. У Кам’янці-Подільському злива зруйнувала бруківку перед в’їздом до Старого міста на вулиці Князів Коріатовичів.

Внаслідок частково зруйнованої дороги рух транспорту на вулиці повністю перекрили.

Сильні дощі пройшли у Хмельницькій області у ніч на 6 червня. Однак синоптики попереджають про подальше погіршення погодних умов.

Згідно з метеорологічним попередження українського гідрометцентру, з 6 по 8 червня у області очікується підйом рівнів води на лівих притоках Дністра. Синоптики заявляють, що вода може піднятися до 1,2 м і місцями сформувати значний стік.

Жителів області попереджають про зливу та шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с. Погодним умовам дали жовтий (потенційний) рівень небезпечності.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні у Тернопільській області підтопило низку будинків та сільськогосподарських земель. Злива змила сади та паркани.