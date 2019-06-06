Збитий Boeing MH17: причетність РФ підтверджують нові докази. Фото: KP.UA

https://racurs.ua/ua/n122829-zbytyy-boeing-mh17-prychetnist-rf-pidtverdjuut-novi-dokazy-dokument.html

Ракурс

Російські військові з курської 53-ї зенітно-ракетної бригади Збройних сил РФ у день, коли над Донбасом було збито малайзійський літак Boeing («Боїнг»), перебували поблизу українського кордону. До цієї бригаді був прикріплений ЗРК «Бук», з якого збили борт. Міжнародна слідча група встановила, що «Бук» привезли на Донбас із Курська 25 червня 2014 року, а після падіння борту його повернули назад.

Loading...

Журналісти опублікували документи Міноборони РФ без грифу «секретно», які підтверджують версію міжнародної слідчої групи про причетність російських військових до катастрофи, повідомляє «Нова газета».

Ці документи стосуються безпеки на цивільний дорогах РФ під час пересування військ у червні 2014 року. Виписки з наказів також свідчать про забезпечення військових 53-ї бригади ЗС РФ сухпайками.

Зокрема, в одному з документів зазначено, що 23 червня 2014 року необхідно було забезпечити супровід військової техніки цивільними дорогами. Накази були адресовані керівництву 56-ї курської і 47-ї воронезької Військово-автомобільної інспекції, які розташовані на маршруті перевезення «Бука».

Ще в одному документі, який підписав підполковник 69-ї військової бригади, є список вантажівок, які прибувають до Курська з Бєлгорода, щоб поїхати до українського кордону. У ньому зазначено й КамАЗ із номером 4267 АН, який пізніше помічали під час перевезення «Бука» в Міллерово Ростовської області.

Російські військові прибули у Міллерово 15 липня 2014 року. Про це свідчить документ, в якому йдеться про необхідність забезпечити солдатів сухпайками на п’ять діб.

Журналісти відзначають, що судячи з цих документів, російські військові не збиралися затримуватися з «бойовим чергуванням» за 30 км від українського кордону і незабаром передислокувалися з Міллерово до іншого місця. Пізніше одна з машин курської бригади ППО була помічена на українській території.

Нагадаємо, малайзійський Boeing було збито над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines летів із Амстердама до Куала-Лумпур. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. У липні 2015 року Росія заблокувала в Раді Безпеки ООН пропозицію створити міжнародний трибунал із розслідування катастрофи MH17.