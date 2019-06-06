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У Грузії розбився вертоліт, троє загиблих. Фото: Rustavi 2

У Грузії розбився вертоліт, троє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

6 чер 2019, 17:00
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У Грузії розбився вертоліт, який летів до готелю. На борту Bell 505 перебували двоє працівника готелю і пілот. Всі вони загинули.

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Згідно з первинною інформацією, американський гелікоптер Bell 505 належав приватній компанії «Авіатор плюс», повідомляє сьогодні телекомпанія Rustavi 2.

У Грузії розбився гелікоптер, троє загиблих. Фото: Rustavi 2

Правоохоронці почали розслідування за фактом аварії. Поки що не встановлено, що могло стати причиною падіння вертольота. Він був випущений торік й експлуатувався всього 12 місяців, повідомив представник «Авіатор плюс» Олександр Іскандаров.

Володіє компанією інше підприємство Adjara Group, яке займається готельним бізнесом у Грузії і володіє мережею готелів Rooms. Гелікоптер прямував до однієї з філій у Казбекському районі.

МВС Грузії порушило кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки руху, що спричинило смерть двох і більше осіб. Тіла загиблих вже доставили у морг для встановлення причин смерті. Подробиці будуть відомі після отримання висновку судмедекспертів.

Нагадаємо, в Будапешті катер із туристами зіткнувся з човном. Унаслідок події семеро осіб загинули, ще семеро дістали поранення, а понад 20 осіб не знайшли рятувальники. Всі люди, які перебували на катері, були туристами з Південної Кореї.


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