У Грузії розбився вертоліт, троє загиблих. Фото: Rustavi 2

https://racurs.ua/ua/n122852-u-gruziyi-rozbyvsya-gelikopter-troie-zagyblyh-foto.html

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У Грузії розбився вертоліт, який летів до готелю. На борту Bell 505 перебували двоє працівника готелю і пілот. Всі вони загинули.

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Згідно з первинною інформацією, американський гелікоптер Bell 505 належав приватній компанії «Авіатор плюс», повідомляє сьогодні телекомпанія Rustavi 2.

Правоохоронці почали розслідування за фактом аварії. Поки що не встановлено, що могло стати причиною падіння вертольота. Він був випущений торік й експлуатувався всього 12 місяців, повідомив представник «Авіатор плюс» Олександр Іскандаров.

Володіє компанією інше підприємство Adjara Group, яке займається готельним бізнесом у Грузії і володіє мережею готелів Rooms. Гелікоптер прямував до однієї з філій у Казбекському районі.

МВС Грузії порушило кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки руху, що спричинило смерть двох і більше осіб. Тіла загиблих вже доставили у морг для встановлення причин смерті. Подробиці будуть відомі після отримання висновку судмедекспертів.

Нагадаємо, в Будапешті катер із туристами зіткнувся з човном. Унаслідок події семеро осіб загинули, ще семеро дістали поранення, а понад 20 осіб не знайшли рятувальники. Всі люди, які перебували на катері, були туристами з Південної Кореї.