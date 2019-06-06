В Грузии разбился вертолет, трое погибших. Фото: Rustavi 2

https://racurs.ua/n122852-v-gruzii-razbilsya-vertolet-troe-pogibshih-foto.html

Ракурс

В Грузии разбился вертолет, который летел в гостиницу. На борту Bell 505 находились два работника гостиницы и пилот. Все они погибли.

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Согласно первичной информации, американский вертолет Bell 505 принадлежал частной компании «Авиатор плюс», сообщает сегодня телекомпания Rustavi 2.

Правоохранители начали расследование по факту крушения вертолета. Пока не установлено, что могло стать причиной крушения. Вертолет был выпущен в прошлом году и всего один год эксплуатировался, сообщил представитель «Авиатор плюс» Александр Искандаров.

Владеет компанией другое предприятие Adjara Group, которое занимается гостиничным бизнесом в Грузии и владеет сетью гостиниц Rooms. Вертолет направлялся в один из филиалов в Казбегском районе.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения, повлекшее смерть двух и более человек. Тела погибших уже доставили в морг для установления причин смерти. Подробности будут известны после заключения судмедэкспертов.

Напомним, в Будапеште катер с туристами столкнулся с лодкой. В результате происшествия семь человек погибли, семь получили ранения, а еще более 20 человек не нашли спасатели. Все люди, которые находились на катере, были туристами из Южной Кореи.