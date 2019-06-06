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В Грузии разбился вертолет, трое погибших. Фото: Rustavi 2

В Грузии разбился вертолет, трое погибших (ФОТО, ВИДЕО)

6 июн 2019, 17:00
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В Грузии разбился вертолет, который летел в гостиницу. На борту Bell 505 находились два работника гостиницы и пилот. Все они погибли.

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Согласно первичной информации, американский вертолет Bell 505 принадлежал частной компании «Авиатор плюс», сообщает сегодня телекомпания Rustavi 2.

В Грузии разбился вертолет, трое погибших. Фото: Rustavi 2

Правоохранители начали расследование по факту крушения вертолета. Пока не установлено, что могло стать причиной крушения. Вертолет был выпущен в прошлом году и всего один год эксплуатировался, сообщил представитель «Авиатор плюс» Александр Искандаров.

Владеет компанией другое предприятие Adjara Group, которое занимается гостиничным бизнесом в Грузии и владеет сетью гостиниц Rooms. Вертолет направлялся в один из филиалов в Казбегском районе.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения, повлекшее смерть двух и более человек. Тела погибших уже доставили в морг для установления причин смерти. Подробности будут известны после заключения судмедэкспертов.

Напомним, в Будапеште катер с туристами столкнулся с лодкой. В результате происшествия семь человек погибли, семь получили ранения, а еще более 20 человек не нашли спасатели. Все люди, которые находились на катере, были туристами из Южной Кореи.


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