Леонид Кучма (справа), фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n122861-prekraschenie-ognya-kuchma-prokommentiroval-rezonansnuu-iniciativu-video.html

Ракурс

Второй президент Леонид Кучма, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске прокомментировал возможность прекращения огня нашей страной.

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По его словам, Кучмы, он сейчас не является президентом или армейским чиновником, поэтому не может сказать, насколько высока вероятность появления такого приказа. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего брифинга.

Я сказал свое мнение. Что люди добрые, давайте всегда думать о людях, о гражданских, о детях, — отметил Кучма.

Кучма подчеркнул, что был сторонником того, чтобы на каждый выпад со стороны агрессора отвечать всеми имеющимися средствами.

Если вдруг мы поведемся на это, что мир скажет о нас? Давайте быть осторожными, к нам столько вопросов сейчас. На нас европейцы такими глазами смотрят сейчас, — отмечает Кучма.

По его мнению, Украина для Европы сейчас стала неинтересной и о нашем государстве там вспоминают только когда происходит что-то экстраординарное.

Все они говорят красивые вещи, а когда доходит до конкретики, ответа нет. За эти все годы, чем нам Европа помогла? — отметил экс-президент.

Надо обсуждать проблему (прекращение огня — ред.), постепенно делать попытку решать эту проблему. Я сказал свое мнение. А войну надо вести военными средствами и давать отпор, когда это нужно, — отметил Кучма.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко вчера жестко отреагировал на результаты переговоров в Минске, в которых принимал участие Кучма.