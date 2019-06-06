В НАБУ отреагировали на постановление суда. Фото: UA.news

https://racurs.ua/n122867-konstitucionnyy-sud-uzakonil-hischenie-sredstv-gospredpriyatiy-antikorrupcionnoe-buro.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на решение Конституционного суда Украины, который удовлетворил конституционную жалобу «Запорожского завода ферросплавов» и признал не соответствующими закону отдельные положения закона о НАБУ.

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Конституционный суд ограничил полномочия бюро и тем самым узаконил закупки государственных предприятий по завышенным ценам. Об этом говорится в комментарии, который пресс-служба НАБУ 6 июня опубликовала в Twitter.

КСУ узаконил расхищение средств госпредприятий из-за закупок по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок, — говорится в сообщении.

В Антикоррупционном бюро считают, что такое решение служителей Фемиды лишь сыграет на руку организаторам коррупционных схем. НАБУ пообещало позже опубликовать позицию ведомства.

Напомним, Конституционный суд Украины удовлетворил конституционную жалобу «Запорожского завода ферросплавов», который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Фемида признала не соответствующими основному закону положения п. 13 ч. 1 ст. 17 закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины». Вследствие такого постановления государственный бюджет недополучит 5 млрд грн.