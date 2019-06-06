Путин предложил Лондону забыть об отравлении в Солсбери. Фото:

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Ракурс

Владимир Путин предложил следующему премьер-министру Великобритании забыть об инциденте с отравлением бывшего сотрудника Главного разведывательного управления ВС РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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Президент РФ заявил, что Скрипаль работал на британскую разведку, так что шпионил за Россией. Об этом Путин уверил на встрече с представителями СМИ, сообщает Reuters.

Надо наконец перевернуть страницу, связанную со шпионами, с покушениями. Он ваш агент, а не наш, значит это вы против нас шпионили. Что там дальше происходило, мне трудно сказать, но надо это все забыть в конце концов, — отметил он.

В офисе главы правительства Великобритании Терезы Мэй отреагировали на заявление Путина и отметили, что отношения между Лондоном и Москвой могут улучшиться только тогда, когда Кремль изменит свою агрессивную и дестабилизирующую политику.

Как известно, в марте 2018 года в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Врачам удалось спасти их жизнь. Лондон обвинил в нападении Москву, обнародовав подробный доклад о пребывание россиян в стране.

Напомним, Госдеп США разработал и направил госсекретарю Майку Помпео и президенту страны Дональду Трампу новый пакет санкций против РФ. Усилить антироссийские санкции хотят из-за отравления Скрипалей.