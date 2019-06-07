Мексика планує активніше боротися з напливом нелегальних мігрантів, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n122872-meksyka-takoj-rozmistyt-viyskovoslujbovciv-na-kordoni-dlya-zahystu-vid-migrantiv-zmi.html

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Мексика планує розмістити на своєму південному кордоні військовослужбовців, щоб запобігти проникненню мігрантів.

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Влада країни може направити до 6 тис. військовослужбовців національної гвардії для перекриття потоків мігрантів, що проникають до країни із Гватемали. Про це виданню The Washinghton Post стало відомо від інформованих джерел.

Зазначається, що Мексика спрямувала до Вашингтона делегацію чиновників, щоб спробувати уникнути реалізації погрози президента США Дональда Трампа, котрий пообіцяв запровадити тарифи в розмірі 5% на мексиканські товари, якщо ця країна не робитиме більше для зменшення потоку мігрантів, котрі прибувають до американо-мексиканського кордону.

Наразі більшість американо-мексиканської торгівлі є безмитною.

Нагадаємо, США розмістили на своєму південному кордоні кілька тисяч військовослужбовців, котрі допомагають відповідним службам боротися з проникненням з Мексики нелегальних мігрантів. Військові є важливою ланкою у програмі боротьби з нелегальною міграцією, котру реалізовує Трамп.